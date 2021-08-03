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Политика ,  
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Литва депортировала первого проникшего с территории Белоруссии нелегала

Литва выслала гражданина Камеруна, который незаконно проник в страну с территории Белоруссии, говорится в сообщении литовского МВД.

«Решения также будут приниматься в отношении других людей. Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из Литвы будут депортированы. Мы не можем мириться с незаконным пребыванием в нашей стране», — говорится в сообщении.

МИД Литвы сообщил о россиянах среди прибывающих из Белоруссии мигрантов
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Мантас Адоменас

В ведомстве добавили, что за этот год белорусско-литовскую границу незаконно пересекли 4026 человек.

Число нелегальных мигрантов, проникающих в Литву со стороны Белоруссии, увеличилось в мае этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск перестал сдерживать наплыв нелегалов в ЕС, поскольку у страны «нет на это ни денег, ни сил» из-за санкций Брюсселя.

В итоге Вильнюс попросил у Евросоюза помощи в связи с происходящим. В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения в стране и решили построить стену на границе с Белоруссией.

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В конце прошлого месяца литовские власти заявили о задержании максимального количества мигрантов с начала этого года. В МИД страны также сообщали о российских гражданах, которые нелегально попали в Литву с территории Белоруссии.

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