Литва депортировала первого проникшего с территории Белоруссии нелегала

Литва выслала гражданина Камеруна, который незаконно проник в страну с территории Белоруссии, говорится в сообщении литовского МВД.

«Решения также будут приниматься в отношении других людей. Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из Литвы будут депортированы. Мы не можем мириться с незаконным пребыванием в нашей стране», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за этот год белорусско-литовскую границу незаконно пересекли 4026 человек.

Число нелегальных мигрантов, проникающих в Литву со стороны Белоруссии, увеличилось в мае этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск перестал сдерживать наплыв нелегалов в ЕС, поскольку у страны «нет на это ни денег, ни сил» из-за санкций Брюсселя.