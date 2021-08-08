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Власти Белоруссии ответили на сообщения о выстрелах на границе с Литвой

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Выстрелы на границе Литвы и Белоруссии связаны с плановыми учениями. Об этом сообщил представитель ГПК Белоруссии, передают «РИА Новости».

«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», — заявил он.

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Ранее издание LRT со ссылкой на литовских пограничников сообщало, что с территории Белоруссии близ границы были слышны выстрелы. При этом пограничники отметили, что серьезных инцидентов на границе не произошло.

На белорусско-литовской границе продолжается переход нелегальных мигрантов в Евросоюз. Белоруссия перестала сдерживать миграционные потоки в Прибалтику в качестве ответной меры на европейские санкции, введенные после инцидента с рейсом Ryanair в мае. Президент Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет выполнять роль буфера для нелегалов с Ближнего Востока, которые бегут на Запад после того, как Европа «разрушила их страны». 

Из-за сложившейся ситуации Литва призвала ЕС помочь в борьбе с незаконными мигрантами, а также объявила о строительстве стены на границе. Кроме того, власти страны пообещали по 300 евро тем мигрантам, которые согласятся вернуться на родину. 

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