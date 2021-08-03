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Политика ,  
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МИД Литвы сообщил о россиянах среди прибывающих из Белоруссии мигрантов

Мантас Адоменас
Мантас Адоменас (Фото: EHUOfficial / Facebook)

Среди нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории Белоруссии в Литву, есть россияне, рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу», — сказал Адоменас.

Литва показала видео с сопровождением мигрантов до границы
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При этом он добавил, что две трети мигрантов составляют граждане Ирака. С властями этой страны Литва вела переговоры и намерена их продолжить. Адоменас также выразил надежду на сотрудничество с теми странами, из которых прибывают нелегалы.

«Мы надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не холодали в палатках в литовскую зиму при -20 градусах», — пояснил представитель литовского МИД.

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, выросло в мае. В июне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз требует от него остановить потоки миграции, но глава государства этого делать не собирается. Объясняя причины, он обвинил запад в развязывании «гибридной войны» и попытках «убить экономику» страны.

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2 июля Литва объявила режим чрезвычайного положения в связи с произошедшим. Позднее Вильнюс попросил ЕС о помощи. Руководство страны приняло решение построить стену на границе с Белоруссией.

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