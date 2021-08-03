МИД Литвы сообщил о россиянах среди прибывающих из Белоруссии мигрантов
Среди нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории Белоруссии в Литву, есть россияне, рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас радиостанции «Эхо Москвы».
«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу», — сказал Адоменас.
При этом он добавил, что две трети мигрантов составляют граждане Ирака. С властями этой страны Литва вела переговоры и намерена их продолжить. Адоменас также выразил надежду на сотрудничество с теми странами, из которых прибывают нелегалы.
«Мы надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не холодали в палатках в литовскую зиму при -20 градусах», — пояснил представитель литовского МИД.