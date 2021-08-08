Путин обсудит проблемы морской безопасности на конференции Совбеза ООН

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 9 августа примет участие в конференции Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», говорится на сайте Кремля.

«Мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Республики Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

В канцелярии Моди, в свою очередь, заявили, что намерены обсудить «способы эффективного противодействия морской преступности и угроз, а также усиление координации действий на море».

«Учитывая, что ни одна страна не может в одиночку заниматься различными аспектами безопасности на море, важно целостно рассматривать этот вопрос в СБ ООН», — сказали в администрации премьер-министра Индии.