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Путин обсудит проблемы морской безопасности на конференции Совбеза ООН

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 9 августа примет участие в конференции Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», говорится на сайте Кремля.

«Мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Республики Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

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Владимир Путин

В канцелярии Моди, в свою очередь, заявили, что намерены обсудить «способы эффективного противодействия морской преступности и угроз, а также усиление координации действий на море».

«Учитывая, что ни одна страна не может в одиночку заниматься различными аспектами безопасности на море, важно целостно рассматривать этот вопрос в СБ ООН», — сказали в администрации премьер-министра Индии.

В начале августа в Оманском заливе, вблизи побережья ОАЭ, произошел захват танкера, который шел под флагом Панамы. Захваченное судно взяло курс в сторону Ирана. При этом о потере контроля заявили еще три судна.

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В район, где произошел инцидент, направил свои корабли и военную авиацию Оман. Руководство страны отмечало, что захват случился в оманских территориальных водах. Позднее вооруженные люди покинули захваченное судно.

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