Оман направил военных в залив после инцидента с захватом Asphalt Princes

Танкер Asphalt Princess (Фото: Hasenpusch / dpa / Global Look Press)

Оман направил корабли и военную авиацию в район Оманского залива, где вооруженные люди ранее захватили судно Asphalt Princess. Об этом сообщает центр по морской безопасности Омана в Twitter.

В сообщении говорится, что решение направить самолеты военно-воздушных сил Омана и корабли военно-морского флота страны было принято для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности в районе происшествия, так как это произошло в территориальных водах султаната.

Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, захватила группа из восьми или девяти вооруженных людей 3 августа, сообщал Sky News со ссылкой на источники. Это произошло недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. В тот день в том же районе четыре нефтяных танкера Queen Ematha (Гайана), Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам) потеряли контроль над управлением по невыясненным причинам. После захвата танкер направился в сторону Ирана. 4 августа вооруженная группа покинула Asphalt Princess, сообщили британские ВМС.

По данным газеты The Times, танкер Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. Она также владеет танкером MT Riah, который в июле 2019 года задержала иранская береговая охрана. Источники газеты в британском правительстве предполагали, что к произошедшему с Asphalt Princess тоже могут быть причастны Тегеран или его союзники. Позднее МИД Ирана опроверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах.