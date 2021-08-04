Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана

По информации СМИ, танкер Asphalt Princes был захвачен вооруженными людьми возле побережья ОАЭ. The Times утверждает, что к этому может быть причастен Иран. В Тегеране свою причастность отрицают

Фото: Wana News Agency / Reuters

Танкер Asphalt Princes, который был захвачен вооруженными людьми в Оманском заливе, направляется в сторону Ирана. Об этом сообщает британский журнал Lloyd's List. Это подтверждают данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

О захвате танкера ранее со ссылкой на источники сообщил телеканал Sky News. По его данным, танкер, который ходит под флагом Панамы, был захвачен недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Собеседники телеканала сообщили, что на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

The Times писала, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с танкером может быть причастен Иран или его союзники.

Также Sky News и Associated Press сообщили, что по меньшей мере четыре судна у берегов ОАЭ передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Речь шла о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам).