Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Байден заявил об ухудшении ситуации с COVID в США в ближайшие недели Общество, 01:59 Обратившаяся к Путину грузинский политик объявила о визите в Москву Политика, 01:55 Как дефицит породил облачные сервисы РБК и Онланта, 01:24 Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной Общество, 01:19 СМИ сообщили о возмещении финским премьером части расходов на завтраки Политика, 00:45 Захваченный в Оманском заливе танкер направился в сторону Ирана Общество, 00:42 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 00:34 Байден призвал главу штата Нью-Йорк к отставке из-за «харассмент-гейта» Политика, 00:15 Синоптик предупредил о «зависших» в Поволжье на сутки смерчах Общество, 00:06 Финансовая разведка заказала сервис для слежки за операциями с биткоином Крипто, 00:00 Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи Общество, 00:00 Россияне назвали самые интересные для них виды спорта на Олимпиаде Спорт, 00:00 Эксперты назвали самые дорогие небоскребы «Москва-Сити» Недвижимость, 00:00 Литва депортировала первого проникшего с территории Белоруссии нелегала Политика, 03 авг, 23:32
Общество ,  
0 

Четыре танкера сообщили о потере управления у берегов ОАЭ

По данным британских СМИ, танкер в Оманском заливе захватили вооруженные люди, Лондон подозревает в причастности Тегеран. В Иране произошедшее назвали «подозрительной ситуацией» и пообещали помочь в расследовании
Cудно Golden Brilliant
Cудно Golden Brilliant (Фото: marinetraffic.com)

По меньшей мере четыре судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов передали предупреждение о том, что потеряли контроль над управлением при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщают Sky News и Associated Press со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

Речь идет о нефтяных танкерах Queen Ematha, который ходит под флагом Гайаны, Golden Brilliant (Сингапур), Jag Pooja (Индия) и Abyss (Вьетнам). 3 августа они в разное время сообщили о потере управления. По состоянию на 21:10 мск статус Not Under Command сохраняется только у танкера Jag Pooja.

Кроме этого Sky News со ссылкой на источники сообщает о захвате в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ танкера Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По данным собеседников телеканала в органах безопасности, на борт судна поднялась группа из восьми или девяти вооруженных людей.

США продали иранскую нефть с захваченного возле ОАЭ танкера за $110 млн
Политика
Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

The Times передает, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC. Она также владеет танкером MT Riah, который в июле 2019 года задержала иранская береговая охрана. По данным источников газеты в британском правительстве, к произошедшему с Asphalt Princess тоже могут быть причастны Тегеран или его союзники.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил Sky News, что ведомство расследует «инцидент на судне у побережья ОАЭ».

Днем 3 августа Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) заявила о некоем инциденте в Оманском заливе недалеко от восточного эмирата ОАЭ Эль-Фуджайра. Ведомство не уточнило, о каком судне идет речь, но добавило, что рассматривает произошедшее как «потенциальный захват», который не имеет отношения к пиратству.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал сообщения об инцидентах с танкерами в Оманском заливе «очень подозрительной ситуацией», передает агентство Mehr. Он заявил, что Тегеран готов помочь в расследовании произошедшего.

30 июля у побережья Омана был атакован танкер Mercer Street, шедший под флагом Либерии из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Тогда в ходе атаки погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. После нападения судно проследовало в безопасный порт под контролем ВМС США. Reuters со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщил, что Лондон и Вашингтон подозревают в нападении Тегеран.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ОАЭ танкер Оманский залив Иран Великобритания
Материалы по теме
Британия пригрозила Ирану последствиями за нападение на танкер
Политика
США договорились с Израилем о расследовании нападения на нефтяной танкер
Политика
СМИ сообщили об атаке на иранский танкер в Красном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter