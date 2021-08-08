Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде на Кубани

Фото: Никита Попов / РБК

Состояние 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, оценивается врачами как легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщил иинздрав Краснодарского края, передает региональный оперштаб.

«Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве рассказали, что количество госпитализированных детей достигло 87. «В Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетние следовали организованной через турфирмы группой в детский оздоровительный лагерь «Морская волна». После приема еды у детей поднялась температура и появились признаки диареи. Позже Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления мог стать норовирус второго типа. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.