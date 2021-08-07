В России за сутки COVID-19 заразились более 22 тыс. человек

За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах страны. По количеству летальных исходов показатель оказался близким к рекордному

Фото: Юрий Козицкий / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 22 320 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся в России достигло отметки 6 млн 424 тыс. 884 человека, из них более 5,7 млн вылечились.

За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Больше всего заразившихся оказалось в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904), Подмосковье (1455), а также в Нижегородской (551), Свердловской (520), Воронежской (476) областях, Пермском крае (474), Ростовской (473) и Самарской (464) областях, Красноярском крае (459) и Иркутской области (401).

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 793 человека. Рекорд по этому показателю (799 жертв) был установлен 16 июля, а затем повторен 24 и 29 июля. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 164 094. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (26 126), Петербурге (19 623) и Московской области (7409). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июнь текущего насчитал почти 317 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.