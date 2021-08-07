В России за сутки COVID-19 заразились более 22 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Глава WhatsApp счел новую идею Apple «системой слежки» Технологии и медиа, 13:27 Израиль сообщил об ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 13:21 Российские «художницы» впервые с 96-го без золота. Онлайн 15-го дня Игр Спорт, 13:20 Винер фразой «Россия всем надоела» отреагировала на оценки Авериных Спорт, 13:19 Почему все люди на земле буквально живут в прошлом РБК и группа «Самолет», 13:17 Чемпионка Олимпиады назвала безобразием судейство против сестер Авериных Спорт, 13:13 В Индии одобрили экстренное применение вакцины Johnson&Johnson Общество, 13:11 Чемпионка мира назвала непонятными оценки российских гимнасток Спорт, 13:09 Жизнь после спорта. Что стало с объектами Олимпиады-80 Общество, 12:58 «ПСЖ» завершил переговоры с Месси Спорт, 12:42 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:30 Россия впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике Спорт, 12:28 В Новом Уренгое в жилом доме произошел взрыв бытового газа Общество, 12:24 На Ставрополье три человека погибли в ДТП с грузовиком Общество, 12:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки COVID-19 заразились более 22 тыс. человек

За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах страны. По количеству летальных исходов показатель оказался близким к рекордному
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию обнаружили у 22 320 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число заразившихся в России достигло отметки 6 млн 424 тыс. 884 человека, из них более 5,7 млн вылечились.

За минувшие сутки случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Больше всего заразившихся оказалось в Москве (2235), Санкт-Петербурге (1904), Подмосковье (1455), а также в Нижегородской (551), Свердловской (520), Воронежской (476) областях, Пермском крае (474), Ростовской (473) и Самарской (464) областях, Красноярском крае (459) и Иркутской области (401).

За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 793 человека. Рекорд по этому показателю (799 жертв) был установлен 16 июля, а затем повторен 24 и 29 июля. Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 164 094. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (26 126), Петербурге (19 623) и Московской области (7409). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.



Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июнь текущего насчитал почти 317 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что лучшие методы вакцинации населения от COVID-19 следует обобщить и внедрить во все российские регионы. «В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других — помедленнее», — пояснил свое предложение глава государства.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил Путину, что в ведомстве обсуждают способы организации прививочной кампании в тех регионах, где она проходит успешно, после чего эти способы применяют в других. По его словам, активнее всего вакцинация идет в Белгородской, Псковской и Архангельской областях, а также в Ингушетии, Чечне, и Самарской области. Общее число привившихся от коронавируса в России, как сообщил глава Минздрава, за последнюю неделю возросло на 4 млн и достигло 38,9 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
коронавирус статистика COVID-19 Россия заболеваемость смертность
Материалы по теме
Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России
Общество
В «Векторе» сообщили, что один больной COVID заразил еще 1,5 тыс. человек
Общество
Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter