Пандемия коронавируса , 05 авг, 16:11
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Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России
Семь регионов России вызывают беспокойство с точки зрения эпидемиологической ситуации, туда направлены специалисты федерального центра.
В России по числу больных COVID-19 вызывают беспокойство несколько регионов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом. Туда направлены бригады специалистов.
В их числе:
- Тува;
- Республика Коми;
- Севастополь;
- Магаданская область;
- Астраханская область;
- Самара;
- Красноярский край.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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