Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России

Семь регионов России вызывают беспокойство с точки зрения эпидемиологической ситуации, туда направлены специалисты федерального центра.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России по числу больных COVID-19 вызывают беспокойство несколько регионов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом. Туда направлены бригады специалистов.

В их числе:

Тува;

Республика Коми;

Севастополь;

Магаданская область;

Астраханская область;

Самара;

Красноярский край.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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