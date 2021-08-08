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В России выявили почти 23 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Больше всего случаев заражения подтвердили в Москве, Петербурге и Подмосковье. По данным штаба, за сутки в стране скончались 787 человек с коронавирусом
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС
Фото: Юрий Козицкий / ТАСС

За последние сутки в России подтверждено 22 866 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло отметки 6 млн 447 тыс. 750, из них более 5,7 млн вылечились.

За день новые случаи инфицирования зафиксировали во всех 85 регионах, больше всего — в Москве (2761). Общее число инфицированных в столице составляет 1,5 млн. На втором месте по суточному приросту — Петербург (1907), на третьем — Московская область (1527). Более 500 случаев подтвердили в Нижегородской и Свердловской областях.

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За последние 24 часа в России из-за COVID-19 скончались 787 человек, общее число летальных исходов составило 164 881. Абсолютный рекорд по числу смертей за сутки был зафиксирован 16 июля, когда сообщалось о 799 жертвах. По данным Росстата, который учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, семь регионов России вызывают беспокойство с точки зрения эпидемиологической ситуации: Тува, республика Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Красноярский край.

Министр отметил, что третья волна пандемии более агрессивна. На это влияет контагиозность мутаций вируса, в результате чего COVID-19 распространяется быстрее, а инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений сокращается.

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Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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