Полиция возбудила два уголовных дела из-за массовой драки в Мытищах
Полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после массовой драки в подмосковном городе Мытищи, сообщило региональное управление ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий <...> установлены и задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении данных преступлений, — сказано в сообщении ведомства.
В ходе массовой драки пострадал мужчина 1972 года рождения, его госпитализировали.
Драка произошла накануне, 6 августа, на улице Пограничной. По данным ТАСС и РЕН ТВ, в конфликте приняли участие 40 мигрантов, в основном — из стран Средней Азии. Источник телеканала добавил, что во время драки были слышны выстрелы. Прибывшая на место полиция не обнаружила участников конфликта.