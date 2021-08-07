Полиция возбудила два уголовных дела из-за массовой драки в Мытищах

Статья о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК) предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Такая санкция применяется, если есть отягощающие обстоятельства, в частности, совершение преступления из хулиганских побуждений, организованной группой лиц, повлекшее смерть человека. Статья о хулиганстве (213 УК) предусматривает лишением свободы на срок до восьми лет, при условии использования взрывчатых веществ.

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Массовая драка мигрантов произошла также накануне на Садовой улице в городе Одинцово в московской области. Прибывшая на место драки полиция задержала десять человек. Источник ТАСС сообщил, что драка произошла в жилом комплексе «Одинбург», в ней участвовало как минимум 20 вооруженных палками и ножами приезжих.