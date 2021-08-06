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В Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой

В подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов, причем во втором случае очевидцы слышали стрельбу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидентов
Фото: moscowtop / VK
Фото: moscowtop / VK

В подмосковных Мытищах произошла драка, в которой участвовали около 40 мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие около 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие, эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

«В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка», — сообщили РБК в региональном главке МВД, отметив, что по факту инцидента завели дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

Информацию о массовой драке подтвердил источник телеканала РЕН ТВ. По его словам, участниками столкновений на Пограничной улице стали около 40 человек, в том числе мигранты из Средней Азии. По словам очевидцев, во время драки были слышны выстрелы.

Ранее телеканал сообщил о массовой драке в подмосковном Одинцово, которая произошла в ночь на 6 августа. В ней участвовали не менее 20 мигрантов. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в Сети.

Video

Источник ТАСС уточнил, что участники потасовки были вооружены ножами и палками. «Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе улицы Северной. Не менее 20 мигрантов устроили массовую драку, некоторые из них были с палками и ножами. Позже они начали громить строительные лавки возле ЖК «Одинбург», — сказал собеседник агентства.

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«Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия, на момент прибытия на месте находились около десяти человек. Данные граждане были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По данному факту проводится проверка», — заявили РБК в ГУ МВД по Московской области.

В Москве мигранты устроили массовую драку
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

12 июля массовая драка мигрантов произошла в московском районе Кузьминки. В МВД тогда сообщили, что в итоге были задержаны более 100 человек. Против них завели дела об административных правонарушениях по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), по ст. 18.8 и 20.1 КоАП — нарушение правил пребывания иностранных граждан в России и мелкое хулиганство. Полиция отмечала, что по решению суда участников драки выдворят из России, некоторым также могут запретить въезд в страну.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Мытищи драка МВД Одинцово
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