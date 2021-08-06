В Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой

В подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов, причем во втором случае очевидцы слышали стрельбу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидентов

Фото: moscowtop / VK

В подмосковных Мытищах произошла драка, в которой участвовали около 40 мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Драка со стрельбой произошла на улице Пограничной. В ней принимали участие около 40 иностранных граждан, преимущественно граждане из стран Средней Азии. По предварительным данным, есть пострадавшие, эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

«В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка», — сообщили РБК в региональном главке МВД, отметив, что по факту инцидента завели дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

Информацию о массовой драке подтвердил источник телеканала РЕН ТВ. По его словам, участниками столкновений на Пограничной улице стали около 40 человек, в том числе мигранты из Средней Азии. По словам очевидцев, во время драки были слышны выстрелы.

Ранее телеканал сообщил о массовой драке в подмосковном Одинцово, которая произошла в ночь на 6 августа. В ней участвовали не менее 20 мигрантов. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано в Сети.