Полиция задержала 10 человек после сообщений о драке мигрантов в Одинцово

Фото: Никита Попов / РБК

Полиция задержала десять человек после сообщений о массовой драке мигрантов в подмосковном городе Одинцово. Об этом РБК сообщили в в пресс-службе управления МВД России по Московской области.

Как уточнили в пресс-службе, в полицию поступило сообщение «о массовом скоплении людей» на Садовой улице. «Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия, на момент прибытия на месте находилось около десяти человек. Данные граждане были доставлены в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

О том, что в подмосковном городе Одинцово произошла драка с участием минимум 20 мигрантов, ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, мигранты были вооружены ножами и палками. Конфликт произошел в жилом комплексе «Одинбург», участники потасовки громили расположенные поблизости строительные магазины.