Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с Тихановской

Светлана Тихановская и Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в Лондоне встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает Reuters.

«Мы явно на вашей стороне. Мы очень поддерживаем то, что вы делаете. Рад видеть вас», — цитирует агентство британского премьер-министра.

Джонсон также добавил, что правительство Великобритании продолжает «поддерживать права человека и гражданского общества» в восточноевропейской стране, сообщало издание The Independent. Тихановская, в свою очередь, отметила, что цель ее визита состояла в том, чтобы «британское правительство держало ситуацию в Белоруссии на повестке дня, обращая внимание на насилие, которое происходит внутри страны, и угрозу, которую представляет режим для международного сообщества».

Это не первая встреча Тихановской с зарубежными лидерами. Так, 28 июля она встретилась с президентом США Джо Байденом. Она рассказала, что попросила Байдена оказать ей помощь в том, чтобы сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».