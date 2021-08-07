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Глава МИД Литвы поприветствовал отказ Ирака от авиасообщения с Минском

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: M. Popow / imago-images.de / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Литвы приветствует решение иракского правительства приостановить пассажирское авиасообщение с Белоруссией, об этом заявил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.

«Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети незаконного провоза людей в ЕС. Я ожидаю, что и другие авиакомпании приостановят полеты в Беларусь», — сообщил министр.

Управление гражданской авиации объявило о своем решении накануне, мера направлена как на крупнейшую авиакомпанию страны Iraqi Airways, так и на всех остальных перевозчиков. Такое положение будет действовать до «дальнейшего уведомления», сказано в сообщении ведомства.

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Фото:Janis Laizans / Reuters

Iraqi Airways отменили полеты в Белоруссию 5 августа, компания сообщила, что мера будет действовать одну неделю, обратные рейсы из Белоруссии в Багдад планировалось сохранить.

Такое решение было принято в связи с сообщением БелТА о гибели гражданина Ирака на литовско-белорусской границе 4 августа. Белорусские пограничники обнаружили мужчину в тяжелом состоянии и оказали ему медицинскую помощь, однако тот позднее умер. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз заключили, что иракскому гражданину нанесли не менее 30 ударов «твердыми тупыми предметами», а смерть наступила из-за геморрагического шока от сильной потери крови.

Белорусские власти обвинили литовских пограничников в смерти мужчины, однако министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала абсурдными сообщения о смерти мигранта, сообщило издание LRT. «Мы ожидали провокаций от режима Беларуси. На самом деле я думаю, что, организуя весь этот нелегальный переход (мигрантов. — РБК), вовлекая в эту деятельность своих пограничников, они и сами не всегда контролируют ситуацию», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает издание его слова.

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Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась в начале июля, когда Литва заявила об увеличении числа нелегальных мигрантов со стороны соседнего государства и обвинила Минск в помощи нелегалам. В стране было объявлено ЧП. За первые семь месяцев на границе были задержаны больше 3 тыс. нелегалов, сообщили в МВД республики. По данным европейского агентства Frontex по защите границ, в первые шесть месяцев 2021 года литовскую границу в основном пытались пересечь жители курдских областей Ирака, Ирана и Сирии, в июле — граждане Конго, Сенегала, Гамбии, Мали и Гвинеи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что содержание границы обходится дорого и что он не станет бесплатно помогать Литве в борьбе с миграцией.«Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю», — подчеркнул он.

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