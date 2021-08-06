Ирак ограничил авиасообщение с Белоруссией после смерти на границе Литвы

Иракская авиакомпания Iraqi Airways решила приостановить на неделю полеты в Минск после того, как на границе Белоруссии и Литвы погиб гражданин Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает «РИА Новости».

«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа», — сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что рейсы из Белоруссии в Ирак остаются в силе.

О смерти одного из мигрантов из Ирака на белорусско-литовской границе стало известно 4 августа. Белорусские пограничники обнаружили его в тяжелом состоянии, оказали медицинскую помощь, однако он умер. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии сказали, что гражданин Ирака умер из-за геморрагического шока вследствие сильной потери крови, передает БелТА. По данным специалистов, мужчине нанесли не менее 30 ударов «твердыми тупыми предметами». По версии белорусских властей, в него стреляли литовские пограничники, но глава литовского МВД Агне Билотайте назвала сообщение о гибели нелегала «сказками братьев Гримм».