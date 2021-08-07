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МЧС предупредило о грозовых ливнях в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве 7 августа ожидается ливень с грозой. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 7 августа по Москве ожидается ливневой дождь, гроза», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Москвичам, которых непогода застанет за рулем, посоветовали снизить скорость, держать дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции.

Ранее, 4 августа, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в центре Европейской части России ожидаются дожди, а наибольшее количество осадков выпадет в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье. Температура поднимется до 29 градусов выше нуля.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в августе дожди будут идти на 40–60% чаще обычного.

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