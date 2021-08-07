МЧС предупредило о грозовых ливнях в Москве
В Москве 7 августа ожидается ливень с грозой. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.
«В ближайший час с сохранением до конца суток 7 августа по Москве ожидается ливневой дождь, гроза», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Москвичам, которых непогода застанет за рулем, посоветовали снизить скорость, держать дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции.