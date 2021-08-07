МЧС предупредило о грозовых ливнях в Москве

Ранее, 4 августа, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в центре Европейской части России ожидаются дожди, а наибольшее количество осадков выпадет в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье. Температура поднимется до 29 градусов выше нуля.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в августе дожди будут идти на 40–60% чаще обычного.