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Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  

В Петербурге суд сократил сроки осужденным по делу о теракте в метро

Оказание медицинской помощи пострадавшему в результате взрыва в вагоне поезда метро на перегоне между станциями &laquo;Сенная площадь&raquo; и &laquo;Технологический институт&raquo;, 3 апреля 2017 г., Санкт-Петербург
Оказание медицинской помощи пострадавшему в результате взрыва в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», 3 апреля 2017 г., Санкт-Петербург (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

В Санкт-Петербурге апелляционный военный суд постановил сократить сроки заключения для осужденных по делу о теракте в метро в 2017 году, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

«Приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено», — сказано в сообщении. Апелляционный суд оставил остальные детали приговора без изменений.

В частности, суд сократил срок Акраму Азимову — до 27 лет и 10 месяцев, Содику Ортикову — до 21 года и 11 месяцев, Шохисте Каримовой — до 19 лет и 11 месяцев. Отменено их наказание по статье о незаконном хранении, перевозке и ношении взрывчатого вещества в составе организованной группы (ч. 3 ст. 221.1 УК). Кроме того, в отношении Акрама и Аброра Азимовых и Мухмадаюсупа и Ибригмжона Эрматовых исключено отягощающее обстоятельство в виде особенно активной роли в совершении теракта.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, он произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», одна неразорвавшаяся бомба была позднее обнаружена на станции «Площадь Восстания». Погибли 15 человек, еще 62 пассажира были ранены. Спустя год Следственный комитет отчитался об установлении всех причастных к теракту, однако фигуранты дела вину не признали. В декабре 2019 года суд признал их виновными по делу о теракте и приговорил к разным срокам — от 19 до 28 лет, одного обвиняемого осудили на пожизненное лишение свободы.


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