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Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
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Фигурант дела о взрыве в петербургском метро получил пожизненный срок
По версии следствия, Азимов обсуждал детали будущего преступления с непосредственным исполнителем и помогал в перевозке бомбы. При задержании у него нашли пистолет
Аброр Азимов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению фигуранта дела о взрыве в петербургском метро в 2017 году Аброра Азимова, сообщили РБК в суде.

Как установило следствие, Аброр Азимов 1990 года рождения держал связь с непосредственным исполнителем теракта Акбарджоном Джалиловым и обсуждал с ним детали будущего преступления. Сам Азимов уже на суде отказался от признательных показаний и заявил, что не был знаком с Джалиловым. По его словам, дать такие показания его вынудили следователи. «Когда сказал, что не знаю этого человека (Акбаржона Джалилова. — РБК), ощутил нестерпимую боль. Начали бить меня по голове… Я подумал, если я скажу, что знаю его, они перестанут меня мучить», — говорил он в суде. В обвинительном заключении утверждалось, что Аброр Азимов вместе с братом Акрамом отвечал за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств.

Аброра Азимова задержали через несколько недель после теракта, о задержании стало известно 17 апреля 2017 года. ФСБ нашла его в Одинцовском районе Подмосковья. При себе у Азимова нашли пистолет.

Фотогалерея 
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 15 человек погибли, а 67 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв в метро мог быть не единственным. Еще одну неразорвавшуюся бомбу оперативники чуть позже обнаружили на станции метро «Площадь Восстания».

Как утверждает следствие, террористическую группу сформировал в Сирии уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров. Всего они планировали изготовить три бомбы, однако третье взрывное устройство принести в метро террористы не успели. Его оперативники изъяли после взрывов у одного из участников банды.

Всего по делу о теракте проходили 11 человек, которых следствие посчитало участниками запрещенной в России организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.4, ч.1 ст.205.1, ч.3 ст.30-п.б ч.3 ст.205, ч.3 ст.223.1, ч.3 ст.222.1, п.б ч.3 ст.205, ч.1 ст.222 УК РФ. Все осужденные приговорены к срокам от 19 до 28 лет лишения свободы.

Авторы: Артем Филипенок, Маргарита Алехина
Теги: теракт, метро
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