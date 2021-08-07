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Конфликт в Афганистане ,  
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Минобороны Афганистана сообщило о гибели «теневого губернатора» талибов

В Афганистане в ходе столкновения с правительственными войсками погиб талибский «теневой губернатор» провинции Нимруз Абдул Халик, сообщило министерство обороны государства в Twitter.

«Теневой губернатор талибов в провинции Нимруз Абдул Халик был убит вместе с 14 другими террористами», — сказано в сообщении.

Афганская авиация нанесла удар по собранию талибов в городе Зарандж, уточнило ведомство. «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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Замир Кабулов

Кроме того, Минобороны Афганистана сообщило в Facebook о гибели другого талибского губенартора — Мулави Шаха Махумда — главы района Дашт-е-Арчи в провинции Кундуз.

Всего за последние сутки силы национальной обороны государства ликвидировали 385 талибов, 210 террористов были ранены.

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Фото:Elaha Sahel / Xinhua / Global Look Press

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Конфликт между официальными властями в Кабуле и движением «Талибан» обострился после решения США вывести основной контингент своих вооруженных сил из Афганистана. По словам президента США Джо Байдена, американские военные окончательно покинут государство в конце августа. Талибы сообщали, что контролируют около 90% границ Афганистана с сопредельными государствами. Накануне движение захватило административные центр провинции Нимруз — город Сарандж.

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