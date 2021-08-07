Минобороны Афганистана сообщило о гибели «теневого губернатора» талибов

В Афганистане в ходе столкновения с правительственными войсками погиб талибский «теневой губернатор» провинции Нимруз Абдул Халик, сообщило министерство обороны государства в Twitter.

«Теневой губернатор талибов в провинции Нимруз Абдул Халик был убит вместе с 14 другими террористами», — сказано в сообщении.

Афганская авиация нанесла удар по собранию талибов в городе Зарандж, уточнило ведомство. «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

Кроме того, Минобороны Афганистана сообщило в Facebook о гибели другого талибского губенартора — Мулави Шаха Махумда — главы района Дашт-е-Арчи в провинции Кундуз.