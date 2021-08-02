В афганском Герате за четыре дня боев с талибами погибли 20 человек

Фото: Elaha Sahel / Xinhua / Global Look Press

В афганском городе Герат и его округе за последние четыре дня во время столкновений с боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) погибли 20 человек. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на данные местной больницы.

Среди жертв — сотрудники афганских сил безопасности (16 человек) и гражданские лица. Еще 90 человек пострадали в результате боев.

Местные власти заявили, что талибы понесли тяжелые потери во время столкновений.

Наступление «Талибана» началось в июле, после ухода из страны войск США. В конце прошлого месяца боевики сообщили, что контролируют уже около 90% границ Афганистана. Они также овладели значительными территориями в сельских районах в ходе противостояния с правительственными войсками и пытаются захватить крупные города.