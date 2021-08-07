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На части территории Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков

На части территории Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщается на сайте правительства региона.

«Врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре», — говорится в сообщении.

В Хабаровске 13–15 августа ожидается подъем воды до 600-650 см, в Комсомольске-на-Амуре паводок прогнозируется 20–22 августа, уровень воды достигнет 700 м.

По состоянию на утро 7 августа уровень воды в реке Амуре поднялся еще на четыре сантиметра и достиг «отметки неблагоприятного явления» — 450 см.

Из-за подъема воды в реке Урми подмыло деревянный автомобильный мост в Хабаровском районе, в результате с 7 августа ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Биробиджан — село Кукан.

7-9 августа ожидается подъем воды в реке Уде до неблагоприятных 700-750 см.

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Фото:Илья Тимин / AP

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Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в Верхнебуреинском районе. Пик паводка на реке Бурея пришелся на 5 августа, когда уровень воды достиг превысил отметку 970 см. За сутки, с 5 на 6 августа, подтопленными оказались пять жилых домов в селе Усть-Ургал и около 18 приусадебных участков. Людей эвакуировали. В пункте временного размещения находятся 27 человек.

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что паводки с начала года затронули более 440 населенных пунктов, 29 из них подтоплено в настоящее время. Суммарный ущерб от паводков оценивается в 7,5 млрд руб.

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