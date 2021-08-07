Технологии и медиа , 07 авг, 05:41
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Марсоход Perseverance не смог взять образец грунта
Первая попытка марсохода Perseverance взять пробу грунта Красной планеты не удалась. Об этом сообщается на сайте NASA.
Для сбора образцов марсоход должен использовать долото для керна и ударное сверло. Телеметрия показала, что во время первой попытки инструменты были задействованы, как и планировалось. Однако в пробирке не оказалось проб.
Ранее ровер впервые смог преобразовать углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. В ходе эксперимента удалось произвести 5,4 г кислорода, этого хватит на 10 минут дыхания.
Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале ровер высадился в кратере Езеро, цель миссии — поиск следов жизни.