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Общество ,  
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Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance, который NASA запустила на Марс в июле прошлого года, смог получить кислород из атмосферы планеты. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород», — говорится в сообщении.

Соответствующее испытание марсоход провел 20 апреля, на 60-й день пребывания на планете.

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В американском космическом агентстве поясняют, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. При том, что атмосфера красной планеты на 96% состоит из углекислого газа.

Кроме того, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе. Все это приближает высадку туда человека, отмечают в NASA.

Марсоход Perseverance запустили на Марс в июле прошлого года на ракете Atlas V. Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучение климата планеты. 22 февраля ракета совершила посадку на поверхность Марса. В начале марта марсоход провел свой первый после посадки тест-драйв.

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Марс марсоход кислород атмосфера
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