Марсоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance, который NASA запустила на Марс в июле прошлого года, смог получить кислород из атмосферы планеты. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

«Растущий список открытий Perseverance, новейшего шестиколесного робота NASA на марсианской поверхности, включает преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород», — говорится в сообщении.

Соответствующее испытание марсоход провел 20 апреля, на 60-й день пребывания на планете.

В американском космическом агентстве поясняют, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. При том, что атмосфера красной планеты на 96% состоит из углекислого газа.