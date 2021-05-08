Вертолет NASA впервые переместился на новое место на Марсе

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета впервые перелетел на новое место на поверхности на Марсе. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вертолет взлетел в 15:26 по времени восточного побережья США (22:26 мск) и продолжался 108 сек. За это время аппарат переместился на 129 м в южном направлении. Максимальная высота полета составила — 10 м.

До этого аппарат вертолет всегда приземлялся на место старта.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Американский ровер высадился в кратере Езеро в феврале. Первый испытательный полет дрона на Марсе прошел 19 апреля. Ingenuity стал первым аппаратом, который сделал это на другой планете.