Посол России ответил на заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах

Посол России в США Анатолий Антонов после заявления Вашингтона по поводу отказа ОБСЕ отправить своих наблюдателей на выборы в Госдуму призвал американскую сторону «столь же щепетильно» относиться к избирательному процессу у себя. Его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией», — отметил Антонов.

Он напомнил, что российская сторона была готова принять наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) «в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020», и подчеркнул, что отказ направить на выборы в России своих наблюдателей — «исключительно выбор БДИПЧ».

При этом дипломат попросил не увязывать «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования» с количеством наблюдателей.