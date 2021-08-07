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Посол России ответил на заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах

Посол России в США Анатолий Антонов после заявления Вашингтона по поводу отказа ОБСЕ отправить своих наблюдателей на выборы в Госдуму призвал американскую сторону «столь же щепетильно» относиться к избирательному процессу у себя. Его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией», — отметил Антонов.

Он напомнил, что российская сторона была готова принять наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) «в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020», и подчеркнул, что отказ направить на выборы в России своих наблюдателей — «исключительно выбор БДИПЧ».

При этом дипломат попросил не увязывать «независимый и заслуживающий доверия мониторинг за процессом голосования» с количеством наблюдателей.

Памфилова отреагировала на решение ОБСЕ не наблюдать за выборами в России
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Элла Памфилова

4 августа ОБСЕ объявила о решении не отправлять своих наблюдателей на парламентские выборы в России, объяснив его ограничениями с российской стороны. Россия ограничила количество наблюдателей из-за эпидемической ситуации. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что если ОБСЕ не изменит свое решение, то ее квота на наблюдателей перейдет другим организациям.

Пресс-секретаря Госдепартамента США Нед Прайс выразил сожаление в связи с тем, что ограничение числа наблюдателей не позволит БДИПЧ и Парламентской ассамблее ОБСЕ «осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре». Вашингтон поддержал позицию ОБСЕ, согласно которой «они не смогут эффективно следить за выборами в условиях таких ограничений».

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Однако в Москве считают, что решение ОБСЕ не скажется на качестве наблюдения за ходом избирательного процесса.

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