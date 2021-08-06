Памфилова отреагировала на решение ОБСЕ не наблюдать за выборами в России

Элла Памфилова (Фото: ЦИК РФ / Global Look Press)

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее огорчил отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре. Об этом Памфилова рассказала в эфире радио «Эхо Москвы», трансляция велась на YouTube.

«Конечно, меня очень огорчило [решение] БДИПЧ ОБСЕ. У нас с ними очень сложились конструктивные и хорошие отношения», — сказала она.

ЦИК не занимается контролем числа иностранных наблюдателей на будущих выборах, поскольку это находится в компетенции Роспотребнадзора, добавила Памфилова. Она также уточнила, что для наблюдателей из числа российских граждан и иностранцев предъявляются одинаковые требования.

Памфилова отметила, что ЦИК внимательно относится к рекомендациям ОБСЕ. «Мы считаем, их присутствие очень важно», — отметила она.