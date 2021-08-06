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Выборы в Госдуму ,  
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Памфилова отреагировала на решение ОБСЕ не наблюдать за выборами в России

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: ЦИК РФ / Global Look Press)

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее огорчил отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре. Об этом Памфилова рассказала в эфире радио «Эхо Москвы», трансляция велась на YouTube.

«Конечно, меня очень огорчило [решение] БДИПЧ ОБСЕ. У нас с ними очень сложились конструктивные и хорошие отношения», — сказала она.

ЦИК не занимается контролем числа иностранных наблюдателей на будущих выборах, поскольку это находится в компетенции Роспотребнадзора, добавила Памфилова. Она также уточнила, что для наблюдателей из числа российских граждан и иностранцев предъявляются одинаковые требования.

Памфилова отметила, что ЦИК внимательно относится к рекомендациям ОБСЕ. «Мы считаем, их присутствие очень важно», — отметила она.

Как будет работать система наблюдения за сентябрьскими выборами
Политика
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Россия пригласила ОБСЕ и Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ для наблюдения за выборами в нижнюю палату парламента, которые пройдут в сентябре этого года. Однако Москва ограничила максимальное количество представителей организации 50 и 10 людьми соответственно в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. В ОБСЕ сообщили, что не планируют в связи с этим направлять в сентябре международных наблюдателей. «Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение», — отметил глава бюро ОБСЕ Маттео Макаччи.

В Госдепе выразили сожаление из-за решения ОБСЕ и подчеркнули, что поддерживают позицию организации, согласно которой допустимое Москвой количество наблюдателей не позволит эффективно следить за ходом выборов в Госдуму. «Международное сообщество будет наблюдать за процессом <...>, чтобы определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов. России не избежать международного внимания», — добавил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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В МИДе раскритиковали решение организации. «Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика «все или ничего», — заявил замглавы министерства Александр Грушко. По его словам, подобная стратегия неэффективна в случае с Россией, а лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за голосованием.

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Политика
Элла Памфилова

Выборы в нижнюю палату парламента будут идти три дня — 17, 18 и 19 сентября, одновременно с голосованием на региональных выборах разных уровней. Граждане России выберут 225 депутатов по спискам и еще 225 депутатов по одномандатным округам, глав девяти субъектов (троих изберут местные парламенты) и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах.

Элла Памфилова Госдума Выборы ОБСЕ наблюдатели ЦИК БДИПЧ ОБСЕ
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