В МИДе оценили последствия отказа ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на сентябрьских выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов на совещании в Совете Федерации. Видео размещено в YouTube-канале Совфеда.

«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому что квоту бюро, если оно будет упорствовать в нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные и многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — сказал Гаврилов.

Бюро по демократическим институтам и правам человека — это один из институтов ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), который обеспечивает соблюдение прав человека на выборах и занимается защитой институтов демократии.

О решении органа не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу стало известно 4 августа. Тогда директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи сообщил, что решение связано с «настойчивыми требованиями» российских властей ограничить количество наблюдателей до 60 человек. Это требование Москва объяснила необходимостью соблюдать коронавирусные ограничения на выборах.