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Выборы в Госдуму ,  
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В МИДе оценили последствия отказа ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на сентябрьских выборах в Госдуму не скажется на качестве мониторинга избирательного процесса. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов на совещании в Совете Федерации. Видео размещено в YouTube-канале Совфеда.

«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому что квоту бюро, если оно будет упорствовать в нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные и многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — сказал Гаврилов.

Бюро по демократическим институтам и правам человека — это один из институтов ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), который обеспечивает соблюдение прав человека на выборах и занимается защитой институтов демократии.

МИД нашел логику «все или ничего» в решении ОБСЕ о наблюдении на выборах
Политика
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

О решении органа не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу стало известно 4 августа. Тогда директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи сообщил, что решение связано с «настойчивыми требованиями» российских властей ограничить количество наблюдателей до 60 человек. Это требование Москва объяснила необходимостью соблюдать коронавирусные ограничения на выборах.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» назвал неприемлемым отказ БДИПЧ направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования Центризбиркома (ЦИК) ограничить число делегатов. Эти действия говорят о том, что в своих решениях организация руководствовалась логикой «все или ничего», которая не работает в переговорах с Россией, сказал дипломат.

Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что если ОБСЕ не передумает, то ее квоту на наблюдение передадут другим организациям. В июне Памфилова говорила, что участие в мониторинге думских выборов примет примерно 500 тыс. наблюдателей.

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