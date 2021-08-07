Глава «Росатома» отметил вклад Трутнева в историю атомной науки

Имя академика Юрия Трутнева навсегда вписано в историю атомной науки, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводятся на сайте госкорпорации. Ученый умер 6 августа на 94-м году жизни.

«От имени многочисленного коллектива атомной отрасли и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, гордости российского ядерного оружейного комплекса Юрия Алексеевича Трутнева», — говорится в заявлении.

Лихачев напомнил, что Трутнев был одним из создателей ядерного и термоядерного оружия. Он назвал его «самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия» в России, достижения которого и «сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне». Глава «Росатома» также отметил вклад ученого в развитие протонной радиографии, имеющей «ключевое значение в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Трутнев останется в памяти «как яркий и самобытный ученый, неутомимый исследователь, человек высоких нравственных принципов и государственного мышления», отметил Лихачев.