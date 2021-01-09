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Умер один из создателей советской атомной бомбы академик Халатников

Исаак Халатников работал вместе с Ландау, а после его смерти стал создателем «коллективного Ландау» — Института теоретической физики
Исаак Халатников
Исаак Халатников (Фото: ras.ru)

Выдающийся советский физик Исаак Халатников, член Российской академии наук (РАН), один из создателей и почетный директор Института теоретической физики имени Ландау (ИТФ) умер 9 января в возрасте 101 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе РАН. Собеседник уточнил, что академик скончался в Черноголовке (Московская область), где расположены ИТФ и Научный центр РАН.

На сайте РАН отмечается, что Халатников принимал участие в создании в СССР атомного и водородного оружия, а предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания зарядов.

Кроме того, Халатников создал вместе с Львом Ландау теорию квантовых жидкостей, ему принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития и основам квантовой электродинамики.

Халатников был членом Лондонского королевского общества, лауреатом премии Гумбольдта, премии Ландау и Сталинской премии, во времена СССР была награжден орденом Трудового Красного Знамени (трижды), орденом Октябрьской Революции и другими наградами. В 1994 году «за большой личный вклад в развитие отечественной науки» Халатников был награжден орденом Дружбы народов, в 1999 году за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2020 году — «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу» — орден Александра Невского.

Созданный после смерти Ландау ИТФ, первым руководителем которого стал Халатников, сам ученый называл «коллективным Ландау». Он с гордостью говорил, что проректор Гарвардского университета Пол Мартин однажды сказал, что в США соперничать с ИТФ могла бы только «сборная команда теоретиков, собранная из всех университетов восточного побережья».

«Мы жили в то время, когда многое было нельзя, когда практически все зависело от мнения на самом верху. Я всегда старался понять, как работает этот механизм принятия решений. Помогал совет Ландау, который он давал своим сотрудникам: любую ситуацию, событие анализируйте, как вы это делаете в теоретической физике. То есть упрощайте, отбрасывайте шелуху, добирайтесь до самого ядра, до сути. И еще важный момент. Предположим, вы знаете, от кого в правительстве зависит то или иное важное для науки или института решение. Но как на него повлиять? Как донести ваши аргументы? Ведь у меня доступа в Кремль никогда не было. Но я научился находить нужные ходы», — рассказывал Халатников в одном из интервью.

В 2004 году, поздравляя Халатникова с 85-летием, президент России Владимир Путин назвал его «выдающимся ученым современности».

Авторы
Евгений Калюков, Елизавета Ламова
Российская академия наук
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