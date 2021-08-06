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Умер один из создателей термоядерной бомбы, академик Юрий Трутнев

Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Роман Яровицин / ТАСС)

Советский физик, академик РАН Юрий Трутнев умер на 94-м году жизни. Он был среди создателей советского ядерного вооружения, в том числе самой мощной термоядерной бомбы в мире. О смерти ученого сообщил представитель госкорпорации «Росатом», передает «РИА Новости».

«Это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь», — сказал он.

На сайте РАН отмечается, что академик являлся одним из «основоположников и создателей отечественного термоядерного и ядерного оружия». В 50-ых он был среди ученых, работавших над принципом радиационной имплозии. На основе этого принципа советские специалисты (включая Трутнева) создали термоядерный заряд РДС-37. Как указано на сайте РАН, это открытие можно сравнить по значимости с созданием первой атомной бомбы. РДС-37 послужил прототипом практически для всех следующих термоядерных зарядов, разработанных в СССР, и открыл дорогу к достижению термоядерного паритета с США.

В 1961 году по инициативе и при участии Трутнева был создан самый мощный термоядерный заряд в мир, термоядерная авиационная бомба АН602 (неофициальные названия: «Царь-бомба»).

Материал дополняется. 

Автор
Анна Громова Анна Громова
ядерное оружие ученый смерть некролог
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