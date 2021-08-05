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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При сохранении нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет к COVID-19 у населения Москвы может сформироваться к марту следующего года. Об этом ТАСС заявила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше (вакцинироваться. — РБК)», — отметила Лысенко. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что коллективный иммунитет у жителей Москвы сформируется к осени. По его словам, тогда же в столице отменят последние ограничения на проведение массовых мероприятий.

Голикова назвала наиболее близкие к 60% иммунитета регионы
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения. В июле прошлого года мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве достигнут такой показатель. В середине июля он сообщил, что популяционный иммунитет у москвичей снизился до 25%.

В середине июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Москва близка к достижению 60%.коллективного иммунитета. Она также уточнила, что этот показатель должен достигнуть уровня не менее 80% к 1 ноября текущего года.

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