Главврач назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID

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При сохранении нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет к COVID-19 у населения Москвы может сформироваться к марту следующего года. Об этом ТАСС заявила главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше (вакцинироваться. — РБК)», — отметила Лысенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что коллективный иммунитет у жителей Москвы сформируется к осени. По его словам, тогда же в столице отменят последние ограничения на проведение массовых мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения. В июле прошлого года мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве достигнут такой показатель. В середине июля он сообщил, что популяционный иммунитет у москвичей снизился до 25%.