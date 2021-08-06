Глава Росптребнадзора объяснила, когда надо надевать маски

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Необходимости носить маски на улице нет, но в закрытых помещениях масочный режим по-прежнему обязателен. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно», — заявила Попова.

Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ношение масок обязательно в «местах массового пребывания людей», в том числе в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Ранее Попова говорила, что масочный режим в стране могут отменить уже в этом году. «Эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — говорила главный санитарный врач в апреле.