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ЧОПы перевели на «усиленный режим» после побега из изолятора в Истре

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В истринском районе Московской области частные охранные предприятия (ЧОП) перевели на усиленный режим работы, сообщили РБК в пресс-службе районной администрации.

«Все ЧОП переведены в усиленный режим работы, группы немедленного реагирования осуществляют дополнительные объезды охраняемых объектов, ориентировки по разыскиваемым направлены во все учреждения и посты охраны. Кроме того, информация доводится до жителей посредством СМИ и через различные чаты старших по домам, активных жителей», — сказали в пресс-службе.

В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора
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Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

В ночь с 5 на 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре сбежали пять человек. Среди них был в том числе Александр Мавриди, обвиняемый по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова (владел компаниями «Озерецкие колбасы» и «Мясная империя»).

По данным Следственного комитета, заключенные сбежали, предположительно открутив дверные замки в камере гаечным ключом. Ведомство допросило сотрудников ИВС, которые дежурили во время случившегося, собеседники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что в причастности к побегу подозревают сотрудников учреждения. Для расследования обстоятельств дела в район направлена комиссия областного полицейского главка.

«Колбасного короля» Владимира Маругова убили выстрелом из арбалета в ноябре прошлого года в его загородном доме. Тогда же были задержаны двое подозреваемых по делу. Дома у одного из них обнаружили также адвоката-пенсионера, которого, по версии следствия, один из обвиняемых насильно удерживал в течение двух лет, требуя передать квартиры в Москве.

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