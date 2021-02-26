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Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

В 2014 году «гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки», заявил президент Украины. По его словам, сейчас регион, который был «сердцем» страны, активно милитаризируют
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Крым являлся сердцем Украины, и вхождение полуострова в состав России «вырвало сердце» страны, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

«Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать, — подчеркнул президент. — Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить...»

Для того чтобы Украина «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть Крым, уверен Зеленский.

По мнению украинского лидера, в 2014 году «гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки», а сейчас на самом полуострове происходит «активная милитаризация региона».

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Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. Украина считает территорию своей, но временно оккупированной, и настаивает на возвращении Крыма. Президент Владимир Путин называл вопрос «исторически закрытым» и утверждал, что народ Крыма принял свое решение во время референдума.

После присоединения полуострова США ввели практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут там бизнес. Аналогичные санкции, в том числе в отношении компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, крымского судостроительного завода «Залив» и других, также вводил Евросоюз.

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На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев попросит ЕС ввести новые ограничения против России из-за Крыма. Кроме того, в конце января Украина одобрила санкции против «Победы» и еще 12 российских авиакомпаний за совершение рейсов на полуостров. Теперь в отношении этих компании в течение трех лет будет действовать запрет на полеты над территорией Украины и на транзит ресурсов.

Авторы
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