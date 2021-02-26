Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

В 2014 году «гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки», заявил президент Украины. По его словам, сейчас регион, который был «сердцем» страны, активно милитаризируют

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Крым являлся сердцем Украины, и вхождение полуострова в состав России «вырвало сердце» страны, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

«Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать, — подчеркнул президент. — Кто-то убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь добрых отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить...»

Для того чтобы Украина «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть Крым, уверен Зеленский.

По мнению украинского лидера, в 2014 году «гарантиями безопасности и международным правом грубо вытерли ботинки», а сейчас на самом полуострове происходит «активная милитаризация региона».