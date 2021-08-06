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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины углубление сотрудничества

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил возможности для углубления сотрудничества с Украиной с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и руководителем президентского офиса Андреем Ермаком. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, которое опубликовано на сайте ведомства. Встреча прошла в Вашингтоне в преддверии визита в столицу Соединенных Штатов президента Украины Владимира Зеленского.

«Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», — сказано в сообщении.

Кроме того, государственный секретарь подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии» в этой стране.

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон, чтобы организовать первый визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщает ТАСС. Ранее они встретились с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Владимир Зеленский

Перед этим пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что президент США Джозеф Байден примет украинского лидера в своей резиденции 30 августа. Позднее факт встречи подтвердил сам Дмитрий Кулеба.

По словам Псаки, встреча должна подтвердить поддержку США территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», а также тесное сотрудничество по энергетической безопасности и противодействию коррупции.

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Свой первый визит в США в качестве действующего президента Зеленский совершил осенью 2019 года. Тогда он выступил на Генеральной ассамблее ООН и пообщался с действующим на тот момент главой американской администрации Дональдом Трампом, однако в Белом доме не был до сих пор.

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