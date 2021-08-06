Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины углубление сотрудничества

Энтони Блинкен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил возможности для углубления сотрудничества с Украиной с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и руководителем президентского офиса Андреем Ермаком. Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, которое опубликовано на сайте ведомства. Встреча прошла в Вашингтоне в преддверии визита в столицу Соединенных Штатов президента Украины Владимира Зеленского.

«Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа», — сказано в сообщении.

Кроме того, государственный секретарь подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии» в этой стране.

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон, чтобы организовать первый визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, сообщает ТАСС. Ранее они встретились с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.