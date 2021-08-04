Кулеба анонсировал встречу Зеленского и Байдена без «повышенных тонов»

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Первый официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон пройдет без «повышенных тонов» и шантажа. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

«У президентов есть ряд больших тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или шантажа. Это будет диалог союзников, работающих вместе для решения сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — отметил он.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Зеленский — второй после канцлера Германии Ангелы Меркель европейский политик, который посетит США по приглашению Байдена.

Сейчас Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак находятся в Вашингтоне в рамках подготовки первого официального визита Зеленского в США.