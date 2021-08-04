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Кулеба анонсировал встречу Зеленского и Байдена без «повышенных тонов»

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Первый официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон пройдет без «повышенных тонов» и шантажа. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

«У президентов есть ряд больших тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или шантажа. Это будет диалог союзников, работающих вместе для решения сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства», — отметил он.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Зеленский — второй после канцлера Германии Ангелы Меркель европейский политик, который посетит США по приглашению Байдена.

Сейчас Кулеба и глава офиса президента Украины Андрей Ермак находятся в Вашингтоне в рамках подготовки первого официального визита Зеленского в США.

Белый дом назвал дату первой встречи Зеленского и Байдена
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Владимир Зеленский

По словам Кулебы, Зеленский поедет в США «в сильной позиции» после саммита «Крымская платформа», в ходе которого планируется принять документ — Крымскую хартию, осуждающую политику России по отношению к «оккупированному Крыму».

В начале июня Джо Байден пригласил президента Украины посетить Вашингтон «этим летом». Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальный визит Зеленского и встреча с Байденом состоятся 30 августа.

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Фото: Steffi Loos / Getty Images

Она подчеркнула, что эта встреча подтвердит поддержку США территориальной целостности Украины «перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», тесного сотрудничества по энергетической безопасности и борьбы с коррупцией.

Зеленский совершил свой первый официальный визит в США осенью 2019 года. Тогда он выступил на Генассамблее ООН и пообщался с действующим на тот момент президентом США Дональдом Трампом, однако в Белом доме до сих пор не был.

Саммит «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. В нем примут участие представители 30 стран: США, Великобритании, Турции, Франции, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Израиля, Польши и других.

«Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировой повестке дня, чтобы вернуть домой в Украину», — отметил он на форуме «Украина 30» (цитата по Gordonua.com).

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