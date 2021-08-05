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Политика ,  
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МИД нашел логику «все или ничего» в решении ОБСЕ о наблюдении на выборах

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования Центризбиркома ограничить число делегатов неприемлем, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, эти действия говорят о том, что в своих решениях организация руководствовалась логикой «все или ничего», которая не работает в переговорах с Россией.

«Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика «все или ничего». Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами», — сказал Грушко.

Бюро по демократическим институтам и правам человека — это один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который обеспечивает соблюдение прав человека на выборах и ставит своей целью защиту демократических институтов.

Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ
Политика
Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

4 августа бюро заявило, что не будет направлять наблюдателей на думские выборы, которые пройдут в сентябре. Причиной стало требование российского Центризбиркома ограничить число представителей бюро на выборах до 60 человек, притом что ОБСЕ намеревалось направить в качестве своих наблюдателей в Россию 500 человек. В ОБСЕ указали, что для них число делегатов имеет важное значение. Зампредседателя Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, пояснил, что ограничение числа наблюдателей со стороны России объясняется коронавирусными ограничениями.

В интервью «Коммерсанту» Грушко напомнил, что на президентские выборы в США в ноябре прошлого года БДИЧ направило 47 человек, а в отдельных случаях бюро вообще не направляет делегацию. По его словам, внутренние инструкции БДИПЧ, на основании которых бюро принимает решения по количеству наблюдателей в отдельных странах, нельзя рассматривать как документ, согласованный всеми членами ОБСЕ. Москва давно старается выработать общие недискриминационные правила для наблюдения на выборах, но «западное большинство» блокирует российские инициативы, добавил Грушко.

Позднее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что если ОБСЕ не передумает, то ее квоту на наблюдение передадут другим организациям. В июне Памфилова говорила, что надеется на присутствие на думских выборах примерно 500 тыс. наблюдателей.

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