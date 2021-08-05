МИД нашел логику «все или ничего» в решении ОБСЕ о наблюдении на выборах

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования Центризбиркома ограничить число делегатов неприемлем, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, эти действия говорят о том, что в своих решениях организация руководствовалась логикой «все или ничего», которая не работает в переговорах с Россией.

«Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика «все или ничего». Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами», — сказал Грушко.

Бюро по демократическим институтам и правам человека — это один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который обеспечивает соблюдение прав человека на выборах и ставит своей целью защиту демократических институтов.

4 августа бюро заявило, что не будет направлять наблюдателей на думские выборы, которые пройдут в сентябре. Причиной стало требование российского Центризбиркома ограничить число представителей бюро на выборах до 60 человек, притом что ОБСЕ намеревалось направить в качестве своих наблюдателей в Россию 500 человек. В ОБСЕ указали, что для них число делегатов имеет важное значение. Зампредседателя Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, пояснил, что ограничение числа наблюдателей со стороны России объясняется коронавирусными ограничениями.