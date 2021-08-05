Кудрин учтет переход к «низкоуглеродному будущему» при аудите

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 04 авг, 12:53
Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук Политика, 10:23 Цена нефти Brent впервые за две недели опустилась ниже $70 Инвестиции, 10:22 В Москве задержали выбросившего сына из окна пятого этажа мужчину Общество, 10:19 Карман шире: как открытые зарплаты помогли ИТ-компании нарастить выручку Pro, 10:16 Первый президент Украины назвал свою ошибку в отношениях с Россией Политика, 10:12 К викингам и Гагарину: как Смоленск борется за московского туриста РБК и Сбер, 10:09 Все в сад: как ландшафтные компании зарабатывают на дачном буме Партнерский материал, 10:08 Россиянин победил американца в бою за золото. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 10:04 Российский боксер выиграл золотую медаль на Олимпиаде Спорт, 10:04 «Яндекс.Маркет» запустит выдачу кредитов через Тинькофф Банк Технологии и медиа, 10:00 Российский боксер выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде Спорт, 09:56 Кудрин учтет переход к «низкоуглеродному будущему» при аудите Экономика, 09:51 Ethereum за сутки подорожал на 8% Крипто, 09:50 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 09:45
Экономика ,  
0 

Кудрин учтет переход к «низкоуглеродному будущему» при аудите

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Счетная палата при аудите будет анализировать меры, направленные на переход к намеченному правительством снижению использования углеводородов, сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Правительство видит вызовы, которые несет энергопереход, и уже начало подготовку к низкоуглеродному будущему. Своевременный шаг. Счетная палата тоже включает компоненты перехода в свою сферу аудита», — написал Кудрин.

Когда Россия заменит уголь и газ энергией солнца и ветра
Тренды
Фото:PA Wire / ТАСС

4 августа источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что кабмин намерен по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу — то есть для подготовки к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий. Информацию подтвердил РБК федеральный чиновник, который участвует в этом процессе.

Власти начали подготовку к будущему с низким спросом на углеводороды
Экономика
Фото:Mikael Sjoberg / Bloomberg

В работе будут участвовать Минэкономразвития, Министерство энергетики, Аналитический центр при правительстве, Минобрнауки, Минприроды, МИД и Минпромторг. Они разработают соответствующие подходы к адаптации к энергопереходу. Курировать эти группы в правительстве будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

При этом еще в мае представитель президента по климату Руслан Эдельгериев говорил РБК, что власти думают над созданием новой госкорпорации, которая будет курировать климатическую политику и процесс снижения использования углеводородов в производстве.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в решении экологических проблем и что климатические проекты в стране будут играть ведущую роль. Глава государства пообещал, что в ближайшие 30 лет объем чистой эмиссии парниковых газов в стране станет ниже, чем в Европе.

Алексей Кудрин аудит безуглеродная зона Счетная палата
Материалы по теме
«Зеленый» шум: почему декарбонизация энергетики в ЕС будет непростой
Экономика
Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от углеводородов в 10% ВВП
Экономика
Путин обсудил с представителем США экологическое взаимодействие в Арктике
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter