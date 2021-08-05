Кудрин учтет переход к «низкоуглеродному будущему» при аудите

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Счетная палата при аудите будет анализировать меры, направленные на переход к намеченному правительством снижению использования углеводородов, сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Правительство видит вызовы, которые несет энергопереход, и уже начало подготовку к низкоуглеродному будущему. Своевременный шаг. Счетная палата тоже включает компоненты перехода в свою сферу аудита», — написал Кудрин.

4 августа источник РБК, близкий к правительству, сообщил, что кабмин намерен по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу — то есть для подготовки к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики и новых технологий. Информацию подтвердил РБК федеральный чиновник, который участвует в этом процессе.