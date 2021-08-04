Власти начали подготовку к будущему с низким спросом на углеводороды

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
УЕФА заменил судей на первый матч «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:03 Москва назвала лидирующие по числу новостроек по реновации округа Недвижимость, 13:02 В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Видео Общество, 12:57 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:57 Российский борец обеспечил себе минимум серебро Олимпиады Спорт, 12:55 Почему каждый третий сотрудник рекламной сферы на грани депрессии Pro, 12:51 Россия потеряла 5-е место в медальном зачете. Онлайн 12-го дня Олимпиады Спорт, 12:49 Бельгийского атлета увезли на инвалидной коляске после неудачного прыжка Спорт, 12:48 Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике Политика, 12:47 Стало известно имя помощника Семина в «Ростове» Спорт, 12:45 Россиянка расплакалась из-за неудавшегося мирового рекорда на Олимпиаде Спорт, 12:44 «Газпром» стал петербургской компанией Бизнес, 12:43 В России резко вырос спрос на земельную ипотеку Недвижимость, 12:38 Малолитражный кабриолет-амфибию Amphicar выставят на аукцион. Фото Авто, 12:37
Экономика ,  
0 

Власти начали подготовку к будущему с низким спросом на углеводороды

Правительство создаст рабочие группы для изучения вариантов адаптации к глобальному энергопереходу, узнал РБК. Куратором рабочих групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов
BRENT BRENT $72,24 -0,19%
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник, участвующий в этой работе.

Решение о создании рабочих групп принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от «грязных» товаров. «Стоит задача — определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов», — описал работу источник, близкий к правительству.

В закрытом режиме

За последний месяц в правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке России к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития, рассказал один из собеседников РБК. Летом был сформирован предварительный состав «климатических» рабочих групп, проходили закрытые совещания вице-премьеров, на которых обсуждались предварительные результаты анализа рисков и возможностей для России. В правительстве возникает понимание, что вопросы климатической повестки должны становиться приоритетными, заверил он.

Это подтверждает источник РБК, близкий к правительству. «Снижение углеродоемкости экономики — это важный фокус и в рамках разработки новых инициатив социально-экономического развития до 2030-го, и как самостоятельная повестка правительства. Его нужно рассматривать как драйвер технологического развития в сторону снижения потребления углеводородов и увеличения доли зеленой энергии», — говорит он.

В рамках этой деятельности за работу с регионами в рамках энергоперехода, аналитику и регуляторику будет отвечать Минэкономразвития, оно также будет отвечать за «зеленое» финансирование и частично — за международное взаимодействие (наряду с МИДом и Минприроды). Кроме того, ответственными выбраны:

  • за научное сопровождение — Минобрнауки;
  • за реструктуризацию реального сектора — Минпромторг;
  • за реструктуризацию энергетики и водородные проекты — Минэнерго;
  • за климатические проекты — Минприроды.
Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

По словам источника РБК, к обсуждениям привлекались, в частности, председатель правления Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс (одна из этих глобальных целей заявлена как принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями).

РБК направил запросы представителю Белоусова и в пресс-службу Минэкономразвития.

Россия заплатит ЕС €1,1 млрд в год углеродного налога
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По словам двух источников РБК, генеральные цели создаваемых рабочих групп — определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, оценить варианты действий по основным «развилкам», разработать оптимальный сценарий адаптации России к энергопереходу. Есть понимание, что в основных сценариях спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться, говорит один из собеседников. Сейчас более 50% российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

Рабочие группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

Пока в аутсайдерах

Под глобальным энергетическим переходом подразумевается постепенный переход от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике. Вице-премьер Александр Новак говорил в конце июня 2021 года, что правительство, «безусловно, учитывает энергопереход в своей энергетической стратегии, <...> ставит задачу увеличения в балансе потребления электроэнергии доли возобновляемых источников с сегодняшнего одного процента до 10% в 2040 году».

Несмотря на то что Россия в 2019 году присоединилась к многостороннему Парижскому соглашению по климату и формально взяла на себя обязательство сократить объем парниковых выбросов к 2030 году на 25–30% от уровня 1990 года, она сделала оговорку: «С учетом максимально возможной поглощающей способности лесов». Иными словами, власти фактически оставили возможность и не снижать объем выбросов, если российские леса будут забирать достаточные объемы углекислого газа. В Индексе эффективности энергетического перехода Всемирного экономического форума за 2021 год Россия занимает 73-е место, рядом с Оманом и Таджикистаном.

Страна резко сократила эмиссию парниковых газов с 1990 по 1998 год, но с 2000 года даже постепенно наращивала выбросы (без учета поглощения лесами), согласно данным проекта Climate Action Tracker. «В России по-прежнему наблюдается общее бездействие в вопросах климатической политики», цель по сокращению выбросов к 2030 году не амбициозная и будет достигнута сама по себе, без каких-либо новых политик, утверждает Climate Action Tracker. В инерционном сценарии Россия наращивает выбросы углекислого газа, подтверждает один из собеседников РБК.

Ученые предупредили о точке невозврата в изменении климата на Земле
Общество

«Россия пока выглядит белым пятном на глобальной карте углеродных рынков», — сказал РБК директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. В мире введение платы за парниковые выбросы считается одним из самых эффективных механизмов стимулирования к снижению вредных выбросов, указывает он.

Китай в начале 2021 года объявил о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году (когда экономика выделяет столько же парниковых газов, сколько улавливает). Недавно там была запущена собственная схема торговли квотами на углеродные выбросы. Для Пекина низкоуглеродная эра обещает «огромные экономические возможности и геополитические преимущества», отмечают эксперты. Евросоюз в июле опубликовал законопроект о введении механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который заставит импортеров в ЕС платить за ввоз иностранных товаров с большим углеродным следом. Больше всего этот механизм, как ожидается, затронет российские поставки в ЕС таких товаров, как черные металлы, алюминий, удобрения.

Охват декарбонизации

Ранее Центр экспертизы по вопросам ВТО, подведомственный Минэкономразвития, отмечал, что под предлогом борьбы с изменениями климата крупные экономики, такие как ЕС, будут проводить технологическую перестройку.

Российское правительство планирует выбрать долгосрочный фокус — широкая климатическая повестка и сверхзадача по достижению углеродной нейтральности либо энергопереход и новый технологический уклад, утверждает федеральный чиновник.

Снижать углеродоемкость продукции нужно, как и снижать потребление углеводородов, говорит он. К декабрю 2021 года эксперты и рабочие группы должны проанализировать, какие отрасли и в какой степени должны быть охвачены декарбонизацией, а в начале 2022 года стратегию адаптации экономики к глобальным климатическим и регуляторным изменениям планирует рассмотреть премьер Михаил Мишустин, утверждает источник.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Петр Канаев Петр Канаев
энергетика углеродный налог климат Минэкономразвития выбросы
Материалы по теме
Россия заплатит ЕС €1,1 млрд в год углеродного налога
Экономика
Ученые предупредили о точке невозврата в изменении климата на Земле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter