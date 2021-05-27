Спецпредставитель Путина подтвердил идею создания углеродной госкомпании

Отвечая на вопрос, будет ли создана компания Роскарбо в этом году, Эльдегериев сказал, что госкорпорация «может быть и будет создана». «Но я считаю, что сейчас еще рано. Потому что она тогда будет аналитическим центром по климату, а у нас их достаточно», — пояснил он.
Эльдегериев также отметил, что работа по климатической повестке идет по плану: в этом году должен быть принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», затем — принята низкоуглеродная стратегия и утвержден Сахалинский проект (эксперимент по квотированию выбросов промпредприятий с целью прихода к углеродной нейтральности в 2050 году).
«Это будет скелет, на который будут нанизываться подзаконные акты, с которыми можно будет работать», — отметил представитель президента по климату.
О планах по созданию новой госкорпорации «Роскарбо» в начале мая написали Telegram-каналы. В частности, такая информация появилась в канале «Незыгарь». В сообщении говорилось, что новая структура должна иметь широкие полномочия по диверсификации энергетического рынка, углеродному регулированию и адаптации к изменениям климата.
В качестве возможного руководителя «Роскарбо» назывались несколько человек: бывший глава «Роснано», перешедший оттуда на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Руслан Эльдегериев.
Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, может ли он возглавить новую структуру, Эльдегериев сказал, что персона руководителя не является главным вопросом. «Нет необходимости, чтобы это был либо я, либо еще кто-то конкретный. Не в персоне дело, а чтобы были толк и польза», — пояснил представитель президента по климату.
В марте 2020 года Минэкономразвития подготовило стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В ней министерство описало четыре сценария развития климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки. За основу министерство предложило взять базовый сценарий, при котором предполагается наращивание темпов роста энергоэффективности, достигнутых к 2030 году, сокращение сплошных рубок лесов и расширение охраны лесных массивов.
В октябре ведомство направило стратегию на рассмотрение правительства, планировалось, что ее примут до конца 2020 года.
В декабре свое заключение дал Совбез. Там рекомендовали доработать проект стратегии, хотя основные принципы документа были одобрены.
В апреле президент Владимир Путин, выступая на Климатическом саммите, заявил, что за последний год России удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем другим странам. «Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т», — сказал он.
Он призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменениями климата, а также активнее заниматься разработкой низкоуглеродных технологий.