Спецпредставитель Путина подтвердил идею создания углеродной госкомпании

Эдельгериев сообщил, что корпорация Роскарбо «может быть и будет создана», при этом он считает это преждевременным. В качестве возможного руководителя корпорации Telegram-каналы называли Анатолия Чубайса

Руслан Эдельгериев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Власти рассматривают идею создания новой госкорпорации, которая курировала бы климатическую политику и процесс декарбонизации. Об этом сообщил корреспонденту РБК представитель президента по климату Руслан Эдельгериев в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

«Инициатива есть. Но мое личное мнение, что пока рано это делать. В начале нужно оценить все риски. Нужно, чтобы у нас была разработана и утверждена низкоуглеродная стратегия. Пока не будет нормативной базы, пока не будет поведенческих правил и инструментов, мы ничего не сможем сделать», — пояснил он. Так он ответил на вопрос корреспондента об инициативе создания госкомпании «Роскарбо» по принципу Росатома, которая бы курировала климатическую политику, включая процесс квотирования выбросов.

При этом замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, выступая на полях конгресса, сообщил, что ведомство работает над новой стратегией низкоуглеродного развития взамен принятой ранее.

РБК направил запрос представителю вице-премьера Виктории Абрамченко. В пресс-службе Минприроды сообщили, что в ведомстве такая инициатива не обсуждается.