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Экономика ,  

Спецпредставитель Путина подтвердил идею создания углеродной госкомпании

Эдельгериев сообщил, что корпорация Роскарбо «может быть и будет создана», при этом он считает это преждевременным. В качестве возможного руководителя корпорации Telegram-каналы называли Анатолия Чубайса
Руслан Эдельгериев
Руслан Эдельгериев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Власти рассматривают идею создания новой госкорпорации, которая курировала бы климатическую политику и процесс декарбонизации. Об этом сообщил корреспонденту РБК представитель президента по климату Руслан Эдельгериев в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

«Инициатива есть. Но мое личное мнение, что пока рано это делать. В начале нужно оценить все риски. Нужно, чтобы у нас была разработана и утверждена низкоуглеродная стратегия. Пока не будет нормативной базы, пока не будет поведенческих правил и инструментов, мы ничего не сможем сделать», — пояснил он. Так он ответил на вопрос корреспондента об инициативе создания госкомпании «Роскарбо» по принципу Росатома, которая бы курировала климатическую политику, включая процесс квотирования выбросов.

При этом замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, выступая на полях конгресса, сообщил, что ведомство работает над новой стратегией низкоуглеродного развития взамен принятой ранее.

РБК направил запрос представителю вице-премьера Виктории Абрамченко. В пресс-службе Минприроды сообщили, что в ведомстве такая инициатива не обсуждается.

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Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Отвечая на вопрос, будет ли создана компания Роскарбо в этом году, Эльдегериев сказал, что госкорпорация «может быть и будет создана». «Но я считаю, что сейчас еще рано. Потому что она тогда будет аналитическим центром по климату, а у нас их достаточно», — пояснил он.

Эльдегериев также отметил, что работа по климатической повестке идет по плану: в этом году должен быть принят закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», затем — принята низкоуглеродная стратегия и утвержден Сахалинский проект (эксперимент по квотированию выбросов промпредприятий с целью прихода к углеродной нейтральности в 2050 году).

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«Это будет скелет, на который будут нанизываться подзаконные акты, с которыми можно будет работать», — отметил представитель президента по климату.

О планах по созданию новой госкорпорации «Роскарбо» в начале мая написали Telegram-каналы. В частности, такая информация появилась в канале «Незыгарь». В сообщении говорилось, что новая структура должна иметь широкие полномочия по диверсификации энергетического рынка, углеродному регулированию и адаптации к изменениям климата.

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Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

В качестве возможного руководителя «Роскарбо» назывались несколько человек: бывший глава «Роснано», перешедший оттуда на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Руслан Эльдегериев.

Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, может ли он возглавить новую структуру, Эльдегериев сказал, что персона руководителя не является главным вопросом. «Нет необходимости, чтобы это был либо я, либо еще кто-то конкретный. Не в персоне дело, а чтобы были толк и польза», — пояснил представитель президента по климату.

В марте 2020 года Минэкономразвития подготовило стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В ней министерство описало четыре сценария развития климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки. За основу министерство предложило взять базовый сценарий, при котором предполагается наращивание темпов роста энергоэффективности, достигнутых к 2030 году, сокращение сплошных рубок лесов и расширение охраны лесных массивов.

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Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В октябре ведомство направило стратегию на рассмотрение правительства, планировалось, что ее примут до конца 2020 года.

В декабре свое заключение дал Совбез. Там рекомендовали доработать проект стратегии, хотя основные принципы документа были одобрены.

В апреле президент Владимир Путин, выступая на Климатическом саммите, заявил, что за последний год России удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем другим странам. «Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т», — сказал он.

Он призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменениями климата, а также активнее заниматься разработкой низкоуглеродных технологий.

Авторы
Людмила Подобедова Людмила Подобедова, Мария Лисицына
вредные выбросы Минэкономразвития изменение климата Анатолий Чубайс карбон
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