Билл Гейтс официально развелся с женой

Ни одна из сторон не захотела менять фамилию. Новой информации о разделе имущества нет

Билл Гейтс и его жена Мелинда (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, со ссылкой на материалы суда пишет Business Insider.

Как сообщает CNBC, ни один из супругов не попросил о смене фамилии. Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.

Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая, супруги были в браке 27 лет. По его словам, к такому решению пара пришла после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», — заявил бизнесмен.

Поводом для развода могли стать контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, писала в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года. По словам собеседника газеты, контакты Гейтса с Эпштейном были «одним из источников для беспокойства» Мелинды Гейтс. Как уточнил экс-сотрудник благотворительного фонда супругов, опасения Мелинды Гейтс по этому поводу возникли еще в 2013 году после совместной встречи с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, однако он продолжил общение с Эпштейном.