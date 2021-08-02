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Билл Гейтс официально развелся с женой

Ни одна из сторон не захотела менять фамилию. Новой информации о разделе имущества нет
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Билл Гейтс и его жена Мелинда
Билл Гейтс и его жена Мелинда (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись, со ссылкой на материалы суда пишет Business Insider.

Как сообщает CNBC, ни один из супругов не попросил о смене фамилии. Никакой информации о разделе имущества в опубликованных судом документах нет.

Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая, супруги были в браке 27 лет. По его словам, к такому решению пара пришла после долгих размышлений и большой работы над отношениями. Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. «Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни», — заявил бизнесмен.

Поводом для развода могли стать контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, писала в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 года. По словам собеседника газеты, контакты Гейтса с Эпштейном были «одним из источников для беспокойства» Мелинды Гейтс. Как уточнил экс-сотрудник благотворительного фонда супругов, опасения Мелинды Гейтс по этому поводу возникли еще в 2013 году после совместной встречи с Эпштейном. Она сказала об этом мужу, однако он продолжил общение с Эпштейном.

WSJ узнала о возможных причинах развода Билла и Мелинды Гейтс
Общество
Билл и Мелинда Гейтс

Позднее The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что Гейтс приглашал на свидания женщин, которые работали в Microsoft или благотворительном фонде, задолго до того, как решил развестись со своей супругой Мелиндой. Газете стали известны несколько случаев, в том числе в 2006 году, а затем «год или два спустя».

Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в $130 млрд. После объявления о разводе управляющий инвестициями Гейтса фонд Cascade Investment перевел Мелинде Гейтс акции на сумму $1,8 млрд, сообщал Bloomberg. Это были ценные бумаги Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также акции крупнейшего автодилера в США Autonation на $300 млн. Помимо этого, бывшая жена миллиардера получила бумаги мексиканских Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa на общую сумму более $500 млн. Позднее Cascade Investment перевел бывшей жене Мелинде акции еще одной компании стоимостью $851 млн, писал Bloomberg.

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Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов
Фотогалерея 

Летом 2019 года самый богатый человек планеты основатель Amazon Джефф Безос ($177 млрд по версии Forbes) развелся со своей женой Маккензи Скотт. В ходе бракоразводного процесса Безос отдал экс-супруге 4% акций своей компании, которые тогда оценивались в $38,3 млрд. Эти условия развода в 2020 году сделали Маккензи Скотт самой богатой женщиной мира в рейтинге Bloomberg.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Билл Гейтс
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