«Известия» узнали об иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны» в 79%

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», согласно результатам промежуточных испытаний, составляет 79%, следует из обзора контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины независимой контрактной исследовательской организации — «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб), сообщает газета «Известия».

Так, на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к COVID-19 появились у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек, которым давалось плацебо.

Как объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, речь идет о так называемой иммунологической эффективности вакцины. «Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», — пояснила Непомнящих.

Также у 96,9% добровольцев, сделавших прививку «ЭпиВакКороной», и 95,3% получавших плацебо не обнаружены антитела IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19. Это означает, что вакцинированные «ЭпиВакКороной» никого не заразят, отмечает издание.