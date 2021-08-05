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«Известия» узнали об иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны» в 79%

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», согласно результатам промежуточных испытаний, составляет 79%, следует из обзора контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины независимой контрактной исследовательской организации — «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб), сообщает газета «Известия».

Так, на 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG к COVID-19 появились у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек, которым давалось плацебо.

Как объяснила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, речь идет о так называемой иммунологической эффективности вакцины. «Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность», — пояснила Непомнящих.

Центр «Вектор» объяснил перерыв поставок вакцины «ЭпиВакКорона» в регионы
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Также у 96,9% добровольцев, сделавших прививку «ЭпиВакКороной», и 95,3% получавших плацебо не обнаружены антитела IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19. Это означает, что вакцинированные «ЭпиВакКороной» никого не заразят, отмечает издание.

«По результатам независимой проверки КРЛаб в ходе промежуточной обработки данных «ЭпиВакКорона» признана безопасной и эффективной», — сообщила газета.

Для обнаружения антител использовался тест, разработанный центром «Вектор», отмечают «Известия».

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«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной против COVID-19. Одним из ее разработчиков была глава Роспотребнадзора Анна Попова. В гражданский оборот препарат поступил 1 января. Ведомство заявляло о стопроцентной эффективности «ЭпиВакКороны» после двух фаз клинических исследований.

Однако в июне генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что более чем у половины добровольцев, вакцинированных «ЭпиВакКороной», через девять месяцев не оказалось антител. «По состоянию на три и шесть месяцев (после прививки. — РБК) мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу», — сказал он.

Позже Максютов заявил, что из 1 млн привитых «ЭпиВакКороной» заразились коронавирусом чуть более 0,5%.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

ЭпиВакКорона эффективность вакцинация от COVID-19
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