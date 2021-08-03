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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» назвал долю заболевших после второй прививки от COVID-19

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

После второй прививки от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» заболели 0,59% человек, утверждают в пресс-службе новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает «РИА Новости».

В «Векторе» сообщили, что после вакцинации второй дозой «Спутника V» заболели 0,66% человек, а «КовиВака» — 0,27%. По данным пресс-службы центра, среди тех, кто получил одну дозу «Спутника V», заболели 0,79%, «ЭпиВакКороны» — 1,3%, а «КовиВака» — 0,93%.

«Вектор» объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В апреле директор «Вектора» Ринат Максютов объяснил, что заболевание COVID-19 части добровольцев после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» это нормально, при применении других вакцин против коронавируса это тоже бывает. По его словам, это происходит, поскольку после первого укола вакцины не прошло 42 дня и у пациентов еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ. О том, что после вакцинации можно заболеть, говорили и в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отмечали, что сама вакцина не может привести к заболеванию.

Как пояснил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, вероятность заболеть после прививки выросла после того, как появились штаммы с повышенной заразностью, такие как британский или индийский. Но заболевание будет протекать в ослабленной форме и удастся избежать тяжелых последствий, отметил врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Вектор вакцинация от COVID-19 ЭпиВакКорона Ковивак Спутник V
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