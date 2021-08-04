Представитель Путина объяснил неактуальность налога на мясо для России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россиянам в будущем не грозит введение налога на мясо, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Его слова РБК передала платформа НТИ — один из организаторов интенсива «Архипелаг 2121».

Он пояснил, что налоговая схема возможна в первую очередь для стран, которые являются экспортерами мяса: крупнейшим мировым производителем мяса является Китай, на втором месте — Бразилия. По словам Пескова, это одна из причин, по которой для России эта тема сейчас не актуальна. Вопрос может обсуждаться мировым сообществом, но после 2025 года, считает он, и при быстром росте температуры в мире.

«Для России предельно важны две вещи: модель регенеративной экономики для сельского хозяйства, с минимальным углеродным следом (пока такая в России отсутствует), и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков», — добавил Песков. Для того чтобы избежать такого роста стоимости, заниматься моделью сельского хозяйства с минимальным углеродным следом надо уже сейчас, по мнению эксперта.

В Facebook Песков добавил: «Нет, речь не про налог на граждан. <...> Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», — написал он.

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