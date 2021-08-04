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Представитель Путина объяснил неактуальность налога на мясо для России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россиянам в будущем не грозит введение налога на мясо, заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Его слова РБК передала платформа НТИ — один из организаторов интенсива «Архипелаг 2121».

Он пояснил, что налоговая схема возможна в первую очередь для стран, которые являются экспортерами мяса: крупнейшим мировым производителем мяса является Китай, на втором месте — Бразилия. По словам Пескова, это одна из причин, по которой для России эта тема сейчас не актуальна. Вопрос может обсуждаться мировым сообществом, но после 2025 года, считает он, и при быстром росте температуры в мире.

«Для России предельно важны две вещи: модель регенеративной экономики для сельского хозяйства, с минимальным углеродным следом (пока такая в России отсутствует), и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков», — добавил Песков. Для того чтобы избежать такого роста стоимости, заниматься моделью сельского хозяйства с минимальным углеродным следом надо уже сейчас, по мнению эксперта.

В Facebook Песков добавил: «Нет, речь не про налог на граждан. <...> Для России эта тема не актуальна в ближайшем горизонте», — написал он.

Запись в facebook пользователя peskov

Таким образом он объяснил свое заявление в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» о возможном появлении налога на мясо. «По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал он тогда.

Спецпредставитель Путина допустил появление налога на мясо из-за климата
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Животноводство является крайне углеродоемким производством, которое также сопровождается значительными выбросами метана. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов. Около 65% всех выбросов предприятий животноводческого сектора приходится на разведение крупного рогатого скота. В свою очередь наибольший вклад в эмиссию CO2 при разведении крупного рогатого скота вносит производство и переработка кормов для них (46%), а также процесс кишечной ферментации — этап пищеварения у крупного рогатого скота, когда микробы в пищеварительном тракте или рубце разлагают и ферментируют пищу, производя метан в качестве побочного продукта (39%). Еще 10% от выбросов приходятся на хранение и переработку навоза.

14 июля Еврокомиссия представила проект трансграничного «углеродного налога», согласно которому импортеры товаров в ЕС будут покупать специальные «зеленые» сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. РБК подсчитал, что после введения новых мер Россия будет платить ЕС не менее €1,1 млрд в год углеродного налога.

В прошлом году в России представили стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Среди основных целей — сокращение выбросов на 36% к 2030 году (от уровня 1990 года) и на 48% — к 2050 году.

налог мясо Дмитрий Песков
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