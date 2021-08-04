Спецпредставитель Путина допустил появление налога на мясо из-за климата

В России может появиться налог на мясо из-за политики учета углеродного следа, которая в будущем может распространиться на животноводство. Такое предположение высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале «2035 university».

По его словам, человек неминуемо столкнется с изменением климата и ростом среднегодовой температуры в ближайшие 100 лет.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <…> По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал он.

Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

РБК направил запрос в пресс-службу Минсельхоза и в пресс-службу Министерства экономического развития.