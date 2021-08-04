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Политика ,  

Спецпредставитель Путина допустил появление налога на мясо из-за климата

В России может появиться налог на мясо из-за политики учета углеродного следа, которая в будущем может распространиться на животноводство. Такое предположение высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121». Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале «2035 university».

По его словам, человек неминуемо столкнется с изменением климата и ростом среднегодовой температуры в ближайшие 100 лет.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <…> По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал он.

Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

РБК направил запрос в пресс-службу Минсельхоза и в пресс-службу Министерства экономического развития.

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Животноводство — крайне углеродоемкое производство, которое сопровождается значительными выбросами метана в результате жизнедеятельности животных (который обычно пересчитывают в CO2-эквивалент исходя из его потенциала глобального потепления).

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), на животноводство приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов. Около 65% всех выбросов предприятий животноводческого сектора приходятся на разведение крупного рогатого скота. В свою очередь наибольший вклад в эмиссию CO2 при разведении крупного рогатого скота вносит производство и переработка кормов для них (46%), а также процесс кишечной ферментации — этап пищеварения у крупного рогатого скота, когда микробы в пищеварительном тракте или рубце разлагают и ферментируют пищу, производя метан в качестве побочного продукта (39%). Еще 10% от выбросов приходятся на хранение и переработку навоза.

14 июля Еврокомиссия представила проект трансграничного «углеродного налога», согласно которому импортеры товаров в ЕС будут покупать специальные «зеленые» сертификаты и обменивать их на право ввезти углеродоемкую продукцию. В данный момент в числе таких товаров — сталь, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Кроме того, экологический план предполагает снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 года. В тестовом режиме налог должен заработать в 2023 году. РБК ранее подсчитывал, что после введения новых мер Россия будет платить ЕС не менее €1,1 млрд в год углеродного налога.

Президент России Владимир Путин ранее выступал с заявлениями на тему изменения климата. Так, в апреле он принимал участие в климатическом саммите, организованном по инициативе Соединенных Штатов.

Во время своего выступления Путин рассказал, что за годы независимости в России благодаря кардинальной перестройке промышленности и энергетики удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем в других странах. «Эти выбросы уменьшились в два раза — с 3,1 млрд т эквивалента СО2 до 1,6 млрд т», — уточнил он. Кроме того, Путин призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата.

В марте прошлого года Минэкономразвития представило стратегию долгосрочного развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов. Среди основных целей — сокращение выбросов на 36% к 2030 году (от уровня 1990 года) и на 48% — к 2050 году.

мясо налог Дмитрий Песков полномочный представитель президента
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