В МИД Ирана опровергли причастность военных страны к инцидентам с судами

В СМИ появляются «ложные новости» о том, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в беседе с агентством Tasnim.

Он призвал все стороны сохранять бдительность в отношении противоречивых публикаций о безопасности на море в регионе.

Хатибзаде написал в Twitter, что Тегеран подтверждает твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море и готов оказать помощь в случае любых морских аварий.

Ранее, 1 августа, глава британского МИД Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что Великобритания и США считают Иран ответственным за нападение на нефтяной танкер Mercer Street в Аравийских водах.