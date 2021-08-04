Памфилова назвала способ проголосовать на выборах в Думу для жителей ДНР

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

На территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«На территории непризнанных республик [ДНР и ЛНР] никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», — сообщила она.

Однако те жители республик, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке, смогут проголосовать либо в соседней Ростовской области, либо дистанционно на портале госуслуг, добавила Памфилова. Для голосования через госуслуги нужен полностью верифицированный аккаунт. По ее словам, на территории Украины участки откроются только в российских консульствах в Одессе, Харькове и Львове, а также в посольстве в Киеве.

Жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, указ об этом подписал Владимир Путин в 2019 году. По его словам, это решение было вызвано желание помочь жителям региона реализовать свои потребности и права, он также назвал эту меру «вопросом гуманитарного характера».