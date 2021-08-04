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Выборы в Госдуму ,  
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Памфилова назвала способ проголосовать на выборах в Думу для жителей ДНР

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

На территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не планируется открывать избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

«На территории непризнанных республик [ДНР и ЛНР] никаких избирательных участков нет, там голосования не будет», — сообщила она.

Однако те жители республик, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке, смогут проголосовать либо в соседней Ростовской области, либо дистанционно на портале госуслуг, добавила Памфилова. Для голосования через госуслуги нужен полностью верифицированный аккаунт. По ее словам, на территории Украины участки откроются только в российских консульствах в Одессе, Харькове и Львове, а также в посольстве в Киеве.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, указ об этом подписал Владимир Путин в 2019 году. По его словам, это решение было вызвано желание помочь жителям региона реализовать свои потребности и права, он также назвал эту меру «вопросом гуманитарного характера».

Всего гражданство России получили 611 тыс. жителей региона, сообщил в середине июля заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, ожидается, что к концу 2021 года это число вырастет до 2 млн человек.

Около 1,8 млн россиян постоянно проживают за границей, следует из данных ЦИК. Таким образом, жители непризнанных республик составляют около трети всех граждан страны, которые постоянно находятся за пределами страны.

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Голосование на выборах в Государственную думу восьмого созыва пройдет в течение нескольких дней — с 17 по 19 сентября вместе с голосованием на региональных выборах разных уровней. В частности, будут избраны 225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам, главы девяти субъектов страны (еще троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах России.

Украина ДНР ЛНР Госдума Выборы избирательные участки Элла Памфилова
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