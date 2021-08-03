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Политика ,  

Лидера «Яблока» в Пскове Шлосберга сняли с выборов в областное собрание

Лев Шлосберг
Лев Шлосберг (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Региональная избирательная комиссия сняла с выборов в областное собрание депутатов лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом сообщили в пресс-службе партии в Telegram. Шлосберг также возглавляет региональную группу федерального списка партии, объединяющую Псковскую и Тверскую области.

В пресс-службе партии также сообщили, что с выборов также сняли кандидатуру члена регионального совета отделения «Яблока» Николая Кузьмина. По словам депутата Псковской городской думы Дмитрия Пермякова («Яблоко»), избирком объяснил такое решение связью Шлосберга с ФБК (внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В избирательной комиссии Псковской области РБК подтвердили, что исключили Шлосберга и Кузьмина из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного собрания депутатов седьмого созыва. «В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», — сообщили в избиркоме.

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Как рассказал РБК сам Шлосберг, ранее его зарегистрировали кандидатом по 207-му Ховринскому одномандатному округу и дали удостоверение кандидата. «Насколько я понимаю, в Пскове совершена некая юридическая провокация, с которой мы будем разбираться. Безусловно, это решение будет обжаловано», — сказал Шлосберг. Он отметил, что сам не видел решения избирательной комиссии. «Что бы там ни было написано, это заведомо незаконно», — добавил кандидат в депутаты.

Снятие Шлосберга с выборов из-за причастности к экстремизму может стать основанием для пересмотра решения о его регистрации в качестве депутата Госдумы, рассказал РБК электоральный юрист Роман Смирнов. «Основания по отказу в регистрации по выборам в заксобрание и Госдуму идентичные, идентичные условия, субъект один и тот же — по логике, решение должно быть отменено», — сказал он.

Юрист отметил, что избирком может обратиться в суд с жалобой об аннулировании регистрации кандидата, однако, скорее всего, жалобу подаст кандидат того же округа либо прокуратура направит обращение. По его словам, разное решение комиссий об отказе в регистрации Шлосбергу может быть связано с задержкой информации от Минюста. «Возможно, на момент регистрации в Госдуму Минюст еще не предоставил данных о проверке», — сказал он.

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